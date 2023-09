Faustão recebe alta e agradece família de doador: "vou rezar por eles pelo resto da minha vida"

O apresentador Fausto Silva teve alta do hospital neste domingo (10). Faustão, que estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde meados de agosto, passou por transplante de coração em 27 de agosto. Tomado pela emoção, o apresentador publicou um vídeo em suas redes sociais, falando sobre a nova fase de sua recuperação.

“Estou em casa, iniciando uma nova fase, mais três meses de fisioterapia. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram e mandaram mensagens, quero agradecer a família do doador, que não tenho palavras, mas vou rezar por eles pelo o resto da minha vida por eles”, disse emocionado.

De acordo com o boletim médico, o apresentador seguirá o tratamento em casa. “Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, diz o texto.

“Não desista, vale a pena o sonho. É impressionante, você pode esperar o tempo que for, mas sempre tem exemplos de pessoas que superaram até dois transplantes. A missão agora é conscientizar para todo mundo colaborar e que o Brasil se torne um grande centro de doadores”, disse.