Faustão deixa UTI do Albert Einstein após apresentar função cardíaca normal

Após duas semanas em recuperação do transplante de coração, o ex-apresentador Fausto Silva deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, 08, e foi transferido para um apartamento, onde segue em processo de reabilitação.

De acordo com o boletim médico divulgado hoje, 08, Faustão está em “boa recuperação após a realização do transplante” e “permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão”.

Transplante de coração

O apresentador recebeu o transplante de coração de Fábio Cordeiro da Silva, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Fábio, jogador de futebol amador, faleceu no dia 26 de agosto enquantro trabalhava como azulejista e teve o coração doado no dia seguinte, 27. “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo", disse Faustão após a cirurgia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)