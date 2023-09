Insuficiência cardíaca: hábitos saudáveis podem evitar doenças cardiovasculares

A insuficiência cardíaca faz com que o coração perca sua capacidade de bombear sangue. Foi esse o motivo que fez o apresentador Faustão precisar de um transplante de órgão, por exemplo. No entanto, segundo especialistas, esta condição pode ser prevenida com um estilo de vida saudável e controle dos fatores de risco.

As doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de morte no Brasil e em todo o mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 400 mil óbitos ocorrem anualmente por problemas no coração. Mas afinal, o que é a insuficiência cardíaca?

O que é insuficiência cardíaca?

A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração, um músculo vital, enfraquece e perde sua capacidade de bombear sangue de forma eficiente para os tecidos do corpo. Ela pode afetar o lado esquerdo, o lado direito ou ambos os lados do coração.

Quanto mais grave for, maior o risco de complicações, incluindo arritmias e morte súbita.

Principais sintomas

Falta de ar (dispineia); Inchaços nos tornozelos e pés; Fadiga; Tosse incontrolável; Ritmo cardíaco irregular (arritmia); Cansaço para atividades físicas.

Principais causas

Danos ao músculo do cardíaco; Infarto do miocárdio; Doenças inflamatórias do coração; Doença de Chagas; Dipertensão crônica; Doenças das válvulas cardíacas; Doenças congênitas;

No entanto, a principal causa de insuficiência cardíaca continua sendo a doença cardíaca aterosclerótica, que envolve o entupimento das artérias coronárias devido a fatores como o tabagismo, o diabetes, a falta de atividade física e a obesidade.

Prevenção

A prevenção é fundamental, e a principal forma de proteger o coração é por meio de mudanças no estilo de vida. Uma alimentação saudável combinada com a prática regular de exercícios físicos desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde do coração e do organismo como um todo.

Além de adotar hábitor saudáveis, é preciso controlar os fatores de risco que podem levar a lesões cardíacas e ao enfraquecimento do órgão. Como controlar a pressão arterial, não fumar e evitar o estresse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)