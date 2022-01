Fátima Bernardes vai deixar a Rede Globo, informa colunista; veja o suposto motivo

Fátima Bernardes, apresentadora do ‘ Encontro’, vai deixar o programa da Rede Globo em 2022. A decisão foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, nesta sexta-feira (21).

VEJA MAIS

De acordo com a colunista, a jornalista já comunicou a decisão à emissora e, inclusive, tem um mês marcado para se desvincular da atração matinal. Fátima ficará no comando do programa até dezembro deste ano.

Ainda segundo Carla, o motivo da saída da apresentadora é querer priorizar a vida pessoal. No auge de completar 60 anos, Fátima quer ficar mais próxima dos três filhos, Vinícius, Laura e Beatriz, e também do namorado Túlio.