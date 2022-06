Fãs brincam com cenas picantes de Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa: 'Jove vai trocar a Juma'

Nos últimos dias, os fãs da novela "Pantanal" resolveram brincar com o coração dos internautas ao resgatar cenas ousadas dos atores Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa, no filme "Tatuagem", lançado em 2013, afirmando ser um dos desfechos da trama de sucesso da TV Globo. No longa, os intérpretes dos irmãos José Lucas e Jove, respectivamente, vivenciam um amor ardente no final da década de 70. A cena de um beijo no rio lembrou o visual da novela das 21h e causou confusão na cabeça dos desatentos, que passaram a se questionar se Jove iria largar Juma.

"Poucos sabem que Jove vai trocar Juma pelo irmão José Lucas", brincou o fã ao iniciar uma thread no Twitter. "A Juma vai ficar com raiva", comentou outro. "Menino, eu achei que era cena da novela mesmo", disse um seguidor confuso. Confira a cena:

"Já vai estragar a novela. Tava bom demais pra ser verdade", se revoltou um sem saber que a imagem não era da trama. "A juma vai ficar com a muda?", questionou outra. "Isso é fake. É cena do filme Tatuagem. Vai aí outra imagem do filme", checou outra fã, postando um registro do longa em seguida.

Sinopse do filme "Tatuagem"

O filme estrelado pelos atores narra a história de Clécio Wanderley (Irandhir), líder da trupe teatral Chão de Estrelas. Um dia, uma das maiores estrelas do grupo recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha (Jesuíta Barbosa), que é um militar. Encantado com o universo criado pela companhia, ele logo é seduzido por Clécio e os dois engatam um tórrido relacionamento.

Veja o trailer do filme "Tatuagem"

