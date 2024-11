Farofa da Gkay deste ano é adiada para 2025; saiba o motivo

A Farofa da Gkay deste ano foi suspensa nesta quinta (21), a menos de duas semanas do evento. A festa, marcada para os próximos dias 3, 4 e 5 de dezembro e, pela primeira vez aberta ao público, será realizada somente em 2025. Segundo a organização, "a produção definiu não ser prudente" a realização em 2024.

VEJA MAIS

"Por questões de logística e burocracias, a Farofa da Gkay não pode ocorrer como de costume no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais visto antes. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual agora", diz o comunicado.

Ainda no comunicado, a produção do evento garante uma nova data, que ainda não foi anunciada. Pela primeira vez na história, a "Farofa" deste ano teria a participação do público geral por meio de ingresso. A pré-venda do passaporte, com acesso a todos os dias de festa e bebida liberada, abriu em outubro e esgotou em horas.