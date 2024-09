Gkay desiste de ser musa da Grande Rio por causa de Patrícia Poeta

Gessica Kayane, conhecida como Gkay, decidiu abandonar o posto de musa da Grande Rio no Carnaval de 2025. Apesar de ter alegado que o motivo seria sua agenda cheia de compromissos, a coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, revelou que a verdadeira razão atende pelo nome de Patrícia Poeta.

A notícia da resistência foi divulgada inicialmente pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. De acordo com ele, pessoas próximas à influenciadora disseram que Gkay estaria insegura em assumir a função devido à agenda apertada, o que impedia sua presença nos ensaios. A decisão surpreendeu a todos, já que ela já havia aceitado o convite anteriormente.

No entanto, esse não seria o motivo real. Segundo o que apurou a colunista Fábia Oliveira, a resistência estaria relacionada a uma disputa de egos. Gkay teria renunciado ao posto após a confirmação de que Patrícia Poeta, apresentadora da Globo, também seria musa da escola, o que desviaria a atenção que ela esperava

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, Gkay considera Patrícia Poeta a única figura com alcance suficiente para competir com ela, o que significaria dividir os holofotes com a apresentadora.

Outro detalhe revelado pela coluna é que Gkay comunicou sua resistência à escola na noite de sexta-feira (27/9), em cima da hora, deixando uma equipe da Grande Rio surpresa. A influenciadora alegou que não poderia se dedicar à gravação de um filme.