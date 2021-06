Famosos se dividem entre defensores e contrários à posição 'isentona' de Juliana Paes; confira

Uma verdadeira divisão entre os artistas brasileiros tem chamado atenção da web. A discussão começou com um polêmico vídeo publicado por Juliana Paes, onde a atriz defende uma posição “isentona” diante do cenário político atual. De um lado, artistas contrários à posição da morena, como Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine, Ícaro SIlva, Letícia Sabatella e Patrícia Pillar, e do outro, defendendo a intérprete de Bibi Perigosa, celebridades como Marcos Palmeira, Agatha Moreira, Glória Perez, Ludmilla e Letícia Spiller.

Tudo começou quando Juliana Paes publicou um vídeo após ser criticada por defender a médica bolsonarista Nise Yamaguchi, por conta das interrupções em seu depoimento na CPI da covid-19. A profissional da saúde é favorável ao tratamento com hidroxicloroquina contra covid-19, que ainda não é comprovado cientificamente. Por isso, o posicionamento de Juliana foi relacionado ao da médica após a defesa.

No vídeo, Juliana diz não se sentir representada pelas atuais fíguras da política brasileira. Ela garantiu não ser apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, mas que também não se identifica com a esquerda por considerar que ela possui "delírios comunistas", sem explicar exatamente sobre o que estava se referindo.

Um dos artistas contrários à Juliana Paes, Ícaro Silva destacou que faltou empatia para falar sobre o assunto. “(...) Seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta; não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento te permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria”, disse.

O ator de 34 anos destacou que o discurso de Juliana foi direcionado para uma "pequena ilha" da sociedade. "Não dá para opor 'arrogância extrema' a 'delírios comunistas', justamente por não sermos binários. O que dá para opor é morte e vida", completou. “De todas as suas qualidades bárbaras, talvez te falte a empatia. Ou talvez um senso de antropologia. Você fala de um lugar de muita inteligência, mas pouco conhecimento. E esse não é um país de pessoas inteligentes”, desabafou.

Na sequência, Ícaro disse que o talento levou Juliana para um posto de "muito poder" e reforçou a responsabilidade que ela assume ao se posicionar. "O Brasil não é uma bolha", afirmou. “Eu te sugeriria, porque adoro você, o exercício de mergulhar em realidades que você nem sonha que existe. E não estou falando da mulher gata do traficante em uma favela pop do Rio de janeiro. Estou falando dos Indígenas que estão sendo massacrados agora. Acredite, isso não é um delírio comunista”.

A atriz Maria Bopp e o cantor Lucas Silveira postaram a mensagem no Twitter elogiando a postura. Bruna Marquezine também concordou com os argumentos na rede social.

Já Letícia Sabatella sugeriu um diálogo com Juliana Paes para conversar sobre o tema, destacando que não concorda com o posicionamento.

Bruno Gagliasso compartilhou uma sequência de Stories com "indiretas" após o posicionamento de Juliana Paes nas redes sociais. Ele diz que pessoas que se colocam como "nem de direita, nem de esquerda" estão favoráveis ao atual governo de direita. Em seguida, e destacou as pessoas que permanecem "em cima do muro", dizendo que, na verdade, elas estão "do lado do muro que dá vergonha".

Quem também foi ao perfil da colega para falar do assunto foi Patrícia Pillar, que comentou no vídeo. "Só uma pergunta: que delírios comunistas?", Até o momento, ela não foi respondida pela colega de Rede Globo.