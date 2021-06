Juliana Paes é criticada por defender isenção política nas redes, mas ganha elogio de Bia Kicis

Juliana Paes usou as redes sociais para criticar que a médica negacionista Nise Yamaguchi foi coagida na CPI do Genocídio, na quarta-feira, 2, o que rendeu muitas críticas de seguidores. A atriz respondeu com um vídeo em que critica o que chama de “extremos” políticos e menciona “delírios comunistas”. “Eu não apoio as ideias arrogantes da extrema direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda”, disparou.

O vídeo de Juliana teve quase 5 milhões de visualizações. Ela fala ter sido "agredida por palavras caluniosas" e negou que seja "bolsominion": "Tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado quero tão piuco que governe esse outro lado que se insinua. Estou no lugar de desamparo".

A deputada bolsonarista do Distrito Federal, Bia Kicis (PSL) elogiou o comentário de Juliana Paes: “Muito bom seu desabafo. Parabéns!”, escreveu. O apoio da parlamentar da direita levou a atriz a virar motivo de piada na web.

“Sabe quem adorou seu discurso a favor do direito de não se posicionar? A Bia Kicis”, postou o humorista Gregório Duvivier. “Bullying do futuro: ‘E a tua mãe que recebia elogio da Bia Kicis?’, brincou a influenciadora digital e escritora Bic Müller.

Bruno Gagliasso criticou a posição da colega: "Do outro lado do muro". O ator postou uma foto da página "Barbie Fascista", que afirma que as pessoas que se declaram não serem de direita e nem de esquerda, na verdade apoiam o governo de Jair Bolsonaro.