Fafá de Belém não participará de evento com Alok em Belém por conta de incompatibilidade de agenda

A cantora Fafá de Belém, que estava confirmada para o show que dará início à contagem regressiva para a COP 30, não irá participar de evento. Em comunidado enviado nesta terça-feira (05), a artista explica que ocorreu incompatibilidade da sua agenda com a data do show.

VEJA MAIS

Para o evento, que ocorre dia 23 deste mês no estádio Mangueirão, o anfitirão Alok convidou diversas personalidades locais, incluindo Fafá. Além dela, o convite se estendeu para Pinduca, Joelma e Gaby Amarantos.

Veja o comunicado na íntegra:

Informamos que, devido a uma incompatibilidade de agenda, Fafá de Belém não poderá participar do evento de abertura da contagem regressiva para a COP 30, que acontecerá no dia 23 de novembro no Estádio Mangueirão, em Belém.

Inicialmente confirmada como uma das convidadas especiais do DJ Alok, a cantora reforça seu apoio às iniciativas de conscientização ambiental e celebra a escolha de Belém como sede da COP30 em 2025, um marco importante para o debate climático global. Fafá de Belém, conhecida por seu amor profundo pela cidade de Belém, deseja pleno sucesso ao evento e à organização da conferência.