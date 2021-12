Fã de Thiago Costa faz tatuagem para incentivá-lo na recuperação: 'Ele é como um irmão para mim'

O fã e amigo de Thiago Costa, Heitor Ximenes, resolveu homenagear o cantor fazendo uma tatuagem para incentivar na sua recuperação após o acidente entre uma moto aquática e uma lancha, no início de novembro, em Belém. O amigo, que mora na cidade paraense de Porto de Moz, relatou que o sertanejo é padrinho do seu projeto e sempre apoiou suas iniciativas sociais no Pará. As informações são do G1.

"Além de fã, sou amigo, ele sofreu o acidente e fiquei bastante abalado. Resolvi fazer essa homenagem, uma tatuagem pela potência que ele merece, para incentivar, para ele ficar bem", afirmou, veja:

(Heitor Ximenes/Arquivo pessoal)

Conforme a assessoria de Thiago Costa, o artista viu a homenagem e ficou muito emocionado. Ele já havia relatado com exclusividade para o portal Oliberal.com que seus fãs lhe davam forças. "É um momento difícil. Tudo foi cancelado. As mensagens [dos fãs] me dão força", disse ele. O sertanejo está há mais de 20 dias internado e já passou por quatro cirurgias, sendo uma no antebraço direito e três na perna direita.