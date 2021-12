Em áudio, Thiago Costa se emociona e concede entrevista para a Rádio Liberal nesta sexta

Nesta sexta-feira (3) o programa Vitrine Liberal, comandado por Jefferson Lima, da Rádio Liberal FM (97.5 MHZ), entrevistará, com exclusividade, o cantor sertanejo paraense Thiago Costa. Esta será a primeira entrevista concedida pelo artista desde que ele sofreu um acidente de moto aquática, no último dia 11 de novembro, em Belém.

Em áudio enviado ao portal O Liberal.com, o cantor se emocionou com a oportunidade de poder falar de novo com os fãs. "É um momento difícil. Tudo foi cancelado. As mensagens [dos fãs] me dão força", disse Thiago Costa.

Acidente com moto aquática



Há mais de 20 dias internado, o cantor já passou por 4 cirurgias sendo 1 no antebraço direito e 3 na perna direita na qual fez Fasciotomia, procedimento cirúrgico realizado com objetivo de aliviar a pressão nos músculos quando ela aumenta demasiadamente e impede que o sangue circule.

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria de imprensa de Thiago Costa informou que ele segue em observação e vem sendo acompanhado diariamente por equipes médicas. “O Cantor Thiago Costa segue hospitalizado, e vem apresentando melhora no quadro clínico, está consciente, orientado, apresenta melhoras nos resultados de exames laboratoriais, e segue em tratamento com medicamentos e curativo.”

O programa Vitrine Liberal estreou na Rádio Liberal FM nesta quinta-feira (2), às 18h, com apresentação de Jefferson Lima. A atração será veiculada de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h, com músicas, notícias, esportes, entretenimento, entrevistas, trânsito, agenda de shows, participação de repórteres e distribuição de prêmios aos ouvintes.