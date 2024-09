EXCLUSIVO: Alane Dias revela que vai dançar carimbó e levantar a perna na Marquês de Sapucaí

A noite deste sábado (07) será marcada pelo anúncio de Alane Dias como musa da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2025. Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Alane revelou seu entusiasmo em representar a escola de samba na Marquês de Sapucaí e destacou sua conexão pessoal com o enredo da escola e a região.

Alane expressou sua alegria ao afirmar que o enredo da Acadêmicos do Grande Rio tem uma forte relação com sua história e com a cultura local. "Era uma coisa que eu estava louca para compartilhar. O convite foi feito logo após minha participação no programa, e o enredo tem tudo a ver com o carnaval do Rainha das Rainhas", disse a bailarina e ex-BBB.

Ela também comentou sobre o carinho que tem recebido durante sua estadia em Belém e no Marajó, destacando o acolhimento e o amor que sente por sua terra natal. "Eu morro de saudade daqui, e de todos os lugares que eu vou, sempre sou muito bem recebida", afirmou.

Alane revelou que seu visual para a apresentação no Porto Futuro é uma homenagem à sua terra, incorporando elementos do Rainha das Rainhas, e antecipou que levará o carimbó para a Sapucaí. "Não vou só sambar e levantar a perna do Rainha das Rainhas", disse dando spoiler.