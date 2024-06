Ex-personal diz que foi drogado por Djidja Cardoso sem autorização

O personal trainer Hatus Silveira usou as redes sociais, na última segunda-feira (03/05), para desabafar sobre a morte de Djidja Cardoso, encontrada sem vida dentro da própria residência, em Manaus, no final de maio. Na publicação, ele revelou que esteve na casa da ex-sinhazinha do Boi Garantido e presenciou a família dela usando drogas. Hatus prestou depoimento nesta terça-feira (04/06) à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre o caso.

“Se eles fossem lúcidos, a Djidja estaria viva”, declarou em um trecho do post.

VEJA MAIS

Ainda na publicação, o educador físico afirmou que, em janeiro deste ano, enquanto estava na casa de Djidja, percebeu que tinha recebido uma aplicação de ketamina sem seu consentimento. Ela acusa o ex-integrante do Boi Garantido de ter sido responsável pela injeção.

“Já pensou você treinar em um efeito no qual você fica paralisado? Não tem lógica”, continuou, acrescentando que teria passado mal, mas não chegou pedir ajuda médica.

Hatus também alegou que não realizou denúncias porque entendia que os familiares de Djidja já estavam prejudicados pelo excesso de drogas. À imprensa local, a defesa do personal trainer disse que ele não participava da seita, embora tenha sido convidado a integrá-la.