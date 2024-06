Djidja Cardoso: testemunha diz que animais eram drogados e usados em rituais de seita religiosa

A deputada estadual do Amazonas, Joana Darc, usou as redes sociais na última semana, para denunciar os maus tratos sofridos pelos animais de estimação de Djidja Cardoso, que morreu na última terça-feira (28/05). Na publicação, ela e uma testemunha do caso compartilharam que a família da ex-sinhazinha do Boi Garantido drogavam as cobras e os outros bichos, para usá-los em rituais da seita religiosa “Pai, Mãe, Vida”.

Em uma publicação feita no Instagram, Joana contou que Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Djidja, usavam cetamina, nos cães Tod, Belle e Hulk, que eram da família. Um dos animais precisou ser reanimado em uma das vezes para não ir a óbito.

“Segundo as denúncias, as drogas eram aplicadas nos animais e uma das cobras teria sido estrangulada pela mãe e só não foi morta porque funcionários teriam impedido”, escreveu a deputada em um trecho da legenda.

Joana Darc disse, ainda no post, que foi detectado que os animais foram negligenciados nos últimos meses pelo “uso intenso de drogas”. “A situação só não ficou pior porque os funcionários da casa estavam cuidando deles”, acrescentou.