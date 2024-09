Ex-paquita de Xuxa, Bárbara Borges conta que teve crise de choro após assistir documentário

Após assistir a série documental ‘Pra Sempre Paquitas’, do Globoplay, Bárbara Borges usou suas redes sociais para fazer um longo desabafo sobre sua experiência como ex-assistente de palco do programa da ‘Rainha dos Baixinhos’ nos anos 90.

Durante o depoimento, a atriz teceu duras críticas à apresentadora Xuxa Meneghel e também à Marlene Mattos, ex-diretora da atração. “Me liberto do medo”, escreveu na publicação.

“Eu fui muito fã das paquitas, eu fui uma paquita e eu vi meninas sendo paquitas depois de mim. Eu vivi a realização do meu sonho de infância de ficar ao lado da Xuxa e fazer parte desse mundo encantado da minha fada madrinha aos 16 anos”, começou.

Bárbara contou que terminou de assistir o documentário na quinta-feira (19), e teve uma crise de choro no final do quarto episódio. “Senti muito a dor das paquitas, de todas as meninas que vi na TV e eram minha referência, eram tudo o que eu queria ser. Compreendi muito o que foi aquele momento. Senti muito por elas e senti muito também por mim, pelas meninas do meu grupo, minhas irmãzinhas da Nova Geração e as meninas da Geração 2000.”

Bárbara Borges como paquita no 'Xuxa Park' (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz disse que entendeu que o foco do documentário ficou concentrado nas paquitas que trabalharam com Xuxa entre 1984 e início de 1995 e afirmou que “as dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações”. “Chegamos em um momento em que a Marlene fez seus ajustes (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", relatou.

Ela ainda afirmou que apenas um episódio focado nas paquitas da nova geração e da geração 2000 não foi o suficiente para se aprofundar e explorar o lado das assistentes de palco que vieram depois das originais, que também viveram situações difíceis e traumáticas. “Não tivemos o mesmo ‘colocar os pingos nos is’ com a pessoa chave desse sonho: a Xuxa”, contou ela.

Apesar dos comentários, a artista demonstrou gratidão por ter participado do programa. “Eu gostei muito do documentário, me emocionei revendo a história desse fenômeno que foi ser paquita, do início ao fim. Eu agradeço muito o carinho e gentileza da Catu e de toda equipe comigo. Eu aplaudo muito todas! Todo meu amor, respeito e admiração por cada uma!”, esclareceu.

Por fim, Bárbara deixou uma mensagem de carinho tanto para Xuxa quanto para Marlene nos comentários da publicação. “Marlene e Xuxa: vocês duas são muito importantes na história da minha vida. Aprendi muito de quem eu sou através de vocês! Foram anos de terapia, foram anos pra me libertar da fantasia e da idealização. Eu enxergo vocês com meu coração, eu tenho vocês no meu coração, já perdoei vocês e sou muito grata por tudo. Me liberto do medo”, concluiu.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)