Ex-esposa de Fábio Assunção, Ana Verena, faz post sobre violência e diz que 'não está tudo bem'

A ex-esposa do ator Fábio Assunção, Ana Verena, fez um forte desabafo na madrugada desta sexta-feira (24) sobre a violência nas redes sociais. Pouco tempo depois, Ana excluiu a publicação feita nos stories do Instagram.

“Não, não tá tudo bem. As fotos são lindas, mas aqui dentro não tá tudo bem. Preciso de ajuda, não tô aguentando passar por tudo isso sozinha. Violência é uma coisa que vem das formas mais variadas: psicológica, moral, emocional, física. E tem uma que é das mais doidas e que só fui entender o que era recentemente, gaslighting. O que fazer com isso que tá aqui dentro? São 00:34, sempre fui uma pessoa reservada, mas realmente não tô conseguindo mais conceber tudo isso sozinha”, escreveu Ana.

O assunto da suposta agressão de Fábio Assunção surgiu no início deste mês, quando a colunista Fabíola Reipert divulgou que os vizinhos do casal ouviram uma grande discussão na madrugada do dia 14 de outubro, um dia antes do rompimento. A briga teria sido tão grave, que pessoas próximas da residência chamaram a polícia após ouvirem gritos de socorro.

Uma fonte anônima confirmou a discussão e a gritaria do ex-casal. A testemuha informou à jornalista que a discussão teria ocorrido volta de umas 3h15 até 4h. Os moradores escutaram uma chamado de socorro, duas vezes. Ana deixou o imóvel e entrou num carro de aplicativo antes da chegada da polícia.

Fábio Assunção e Ana Verena são pais de Alana Ayo, de 2 anos. O ator ainda possui outros dois filhos de relacionamentos anteriores: João Assunção, de 20 anos, e Ella Felipa, de 12 anos.