Fábio Assunção e ex-mulher deixam de se seguir nas redes sociais após boatos de término conturbado

Mesmo após terem anunciado a separação após três anos de casamento, Fábio Assunção e Ana Verena, ainda se seguiam no Instagram. Porém, agora o casal já não é mais seguidor um do outro, aumentando assim uma onda de boatos de que o término teria sido conturbado.

Após boatos de que a separação não teria sido tão amigável assim. Segundo o que foi noticiado por alguns veículos, a narrativa é outra, e incluiria discussões, brigas e até polícia (a assessoria do ator disse que não se pronunciaria sobre essas questões). Depois disso, Fábio e Ana deixaram de se seguir na rede social, embora ainda mantenham fotos como casal no perfil.

Vale destacar que quando a separação veio à tona, Fábio Assunção tinha acabado de encerrar um período de imersão no Ceará, onde passou 65 dias se preparando e rodando o filme "Motel destino". Durante esse período, Ana Verena ficou em São Paulo com a filha do casal. Ela, no momento, estuda para ser atriz.