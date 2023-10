Fábio Assunção e Ana Verena não estão mais casados

Foi divulgado neste domingo (15) que o ator Fabio Assunção, 52, e Ana Verena, 29, não estão mais casados. A assessoria de comunicação do ator confirmou a informação para a revista Quem sem dar detalhes do motivo do término. O ex-casal tem uma filha de dois anos, Alana Ayo.

Amigos em comum de Fábio e Ana Verena teriam comentado com jornalistas especializados em celebridades que eles vinham enfrentando uma crise no casamento. Inclusive, comentaram que Ana Verena disse que ia sair de casa, mas depois teria retornado.

Segundo o colunista Léo Dias, eles já deram entrada nos papéis do divórcio e, além disso, também já não vivem sob o mesmo teto há um bom tempo.

Fabio e Ana começaram a se relacionar em 2020. Além de Alana Ayo, o ator tem outros dois filhos de relações anteriores: Ella Felipa, de 12 anos, e João Assunção, de 20.