Ex-de Juliano Floss, Vivi Wanderley desembarca em Salinópolis ao lado do atual namorado

A movimentação de famosos em Salinópolis durante o verão paraense segue intensa. Quem também escolheu o município como destino foi a influenciadora digital Vivi Wanderley, que compartilhou nas redes sociais registros da viagem ao lado de Enrico Baruzzi.

VEJA MAIS

Nos primeiros Stories publicados, o casal aparece a bordo de um avião de pequeno porte a caminho do nordeste paraense. Durante o voo, os dois surgem abraçados e, em outro momento, trocam um beijo.

Assumidos!

As publicações também marcaram a primeira vez em que a influenciadora compartilha imagens ao lado de Enrico nas redes sociais, confirmando as especulações de fãs sobre o relacionamento.

Nos últimos meses, os dois já haviam sido fotografados juntos em diferentes ocasiões, mas ainda não haviam comentado publicamente sobre o romance.

Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, Vivi é conhecida por produzir conteúdos sobre estilo de vida e entretenimento.

Polêmica

Vivi também esteve entre os assuntos mais comentados neste ano por causa da relação com o influenciador e ex-BBB 26 Juliano Floss. Os dois namoraram entre o fim de 2021 e dezembro de 2023.

Após a participação dele no reality, a influenciadora falou publicamente sobre o relacionamento e afirmou ter vivido abusos psicológicos durante o período em que estiveram juntos.

Na mesma ocasião, também confirmou que mantinha amizade com a cantora Marina Sena, atual companheira de Juliano.