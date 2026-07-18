Camisa do Remo usada por Marcos Palmeira foi presente de humorista paraense

O ator Marcos Palmeira, que está em Belém gravando as cenas de "Brega Story", nova produção original da Globoplay inspirada no universo do tecnobrega paraense, voltou a chamar atenção ao aparecer em público usando a camisa do Clube do Remo. Ele foi visto usando o uniforme azulino nas gravações do seriado, na manhã da última sexta-feira (17), no Ver-o-Peso, e a noite, curtindo uma festa no bairro de Nazaré.

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Quem revelou a origem da camisa foi o ator e humorista paraense João The Rocha, que também integra o elenco da produção.

Marcos Palmeira aparece com camisa do Remo e humorista revela origem do presente (Reprodução/ Instagram)

Nos Stories, João apareceu ao lado de Marcos durante as gravações e brincou com o visual do colega: "Esse remista que encontrei perdido aqui".

Em seguida, The Rocha contou que foi o responsável pelo presente. "Fiz questão de presentear nosso amigo com o manto do maior do Norte", escreveu o humorista ao mostrar Marcos usando a camisa do Remo.

Seriado inspirado no tecnobrega paraense

Marcos interpreta Wanderson, um ex-astro do brega que tenta recuperar o prestígio no cenário musical. A trama acompanha o encontro do personagem com Rubi, garçonete que sonha em seguir carreira como cantora e é interpretada por Zaynara. Ela divide o protagonismo com Lana, drag queen vivida por Jesuíta Barbosa.

As gravações de "Brega Story" seguem em Belém há algumas semanas e têm movimentado diferentes pontos da capital paraense. A história é inspirado nos quadrinhos de Gigalti Jr.