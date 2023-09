Ex-BBB Larissa Tomásia surpreende seguidores com tamanho de bumbum em treino; vídeo

Ex-BBB Larissa Tomásia surpreendeu seguidores com uma série de imagens e vídeo durante um treino de glúteo nas redes sociais. A influenciadora digital mostrou a boa forma, com a jornada fitness e o tamanho do bumbum, resultado de treinos constantes. Internautas ficaram chocados por ser firme e volumoso.

No vídeo, Larissa está com um conjunto fitness azul composto por um cropped e um short justo, destacando sua excelente forma física. Os elogios não foram poupados nos comentários da publicação, com mensagens como "A mulher mais linda do BBB", "Minha inspiração completa", "Queria ter essa disposição", "Ela sempre arrasa", e "Me inspiro muito" sendo alguns dos muitos elogios direcionados a ela.

Desde sua participação no BBB, Larissa Tomásia tem se empenhado cada vez mais em manter um estilo de vida saudável e se dedicar a treinos intensivos.

