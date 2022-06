Ex-BBB Larissa Tomásia faz tatuagem que marca sua passagem pelo reality; confira

Larissa Tomásia ficou conhecida por ter entrado no Big Brother Brasil após ficar na casa de vidro junto com Gustavo Marsengo. A ex-BBB adotou a estratégia de espalhar diversas “fake news” (notícias falsas) dentro da casa, de acordo com as informações que recolheu quando ainda não fazia parte do reality.

Por isso, a pernambucana resolveu fazer uma tatuagem no mínimo curiosa. Na madrugada desta quinta-feira (02), Larissa usou os Stories do Instagram para mostrar a tattoo que fez no braço com as palavras “fake news”. A ex-BBB ainda brincou, falando que contou "várias fake news, mas contou algumas verdades também". Confira as imagens do momento:

Momento em que Larissa faz a tatuagem "fake news" (Reprodução / Instagram @larissatomasia)

Tatuagem de Larissa com a legenda "Várias fake news, e verdadeiras também" (Reprodução / Instagram @larissatomasia)

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)