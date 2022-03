Ex-BBB Larissa flerta com ator e tem seu salário multiplicado

A ex-bbb Larissa Tomásia passou apenas duas semanas no programa. Participante da casa de vidro da edição deste ano, a influenciadora digital comemora a visibilidade que precisava para faturar ainda mais. A ex-sister revela que multiplicou o seu antigo salário e que o programa também trouxe alguns contatinhos, incluindo famosos.

Em entrevista à Patricia Kogut, colunista do jornal "O Globo", a influencer explicou que está começando a pensar em como vai fazer o dinheiro conquistado render ainda mais. "Já vai dar para multiplicar bastante o salário que eu ganhava na Prefeitura (pouco mais de R$ 2 mil), estou começando a faturar. Eu pretendo trabalhar com publicidade, com fotos, que era o que eu fazia antes também", destacou.

Ao falar sobre memes da internet sobre suas roupas, Larissa brinca, "eu ri dos memes! Meus croppeds já estão no lixo. Depois, eu até pensei em mandar fazer um igual para ter de lembrança, mas a equipe não deixou", revelou. Mesmo com o pouco tempo e até com as críticas que recebeu enquanto estava no confinamento, Larissa conquistou mais seguidores e admitiu surpresa com os números.

Sobre o coração, a ex-sister disse que a vida segue parada, mas já tem em vista potenciais futuros affairs. "Queria muito, mas ainda não beijei na boca. Estou conversando com alguns novos contatinhos. Agora que estou chegando a São Paulo, né? Tem uns famosos, mas não posso dizer quem. Só posso dizer que é ator", revelou.