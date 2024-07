Ex-BBB Isabelle Nogueira passeia por Belém e elogia paisagens paraenses

A ex-BBB Isabelle Nogueira desembarcou em Belém nos últimos dias a trabalho, e entre uma ‘publi’ e outra, aproveitou a manhã desta quinta-feira (18/7) para passear pela cidade. Nos Stories de seu perfil no Instagram, a cunhã do Boi Garantido apareceu andando de barco no Rio Guamá e elogiou a paisagem: ‘Parazão lindo’.

O almoço de Isabelle também não poderia ser outro: peixe frito e camarões com açaí. A ex-sister publicou uma foto temporária no perfil de Instagram para compartilhar o prato. “Égua do sorriso lindo de quem comeu peixo com açaí”, escreveu ela.