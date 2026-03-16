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Ex-BBB Gizelly Bicalho diz que 'O Agente Secreto' a fez reviver tragédia familiar: 'Me fez chorar'

Nos Stories, ela desabafou dizendo que o filme a fez reviver sentimentos que acreditava já ter superado

O Liberal
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A ex-BBB Gizelly Bicalho relembrou trauma ao assitir ao filme (Reprodução/ Redes sociais)

A ex-participante do Big Brother Brasil, Gizelly Bicalho, usou os Stories do Instagram no último domingo (15) para comentar a experiência de assistir ao filme "O Agente Secreto" durante a noite do Oscar 2026. A advogada contou que ficou emocionada ao rever a produção e associou uma cena do longa à morte de seu pai, ocorrida em 1998.

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Esse homem [Wagner Moura] me fez chorar igual a um neném no filme O Agente Secreto. Para quem não sabe, eu perdi meu pai da mesma maneira que o personagem do Wagner. O Agente Secreto me fez reviver momentos e sentimentos que eu achava que estavam superados, uma vez que essa tragédia da minha vida aconteceu em 1998”, relembrou. 

Mais tarde, ela explicou que o pai foi assassinado, mas não na época da Ditadura Militar. “O pistoleiro tentou matá-lo outras vezes. Foi exatamente igual, só não foi na ditadura. Eu tinha seis anos. Quando o Fernando [filho de Armando] fala no final que não lembra da voz do pai e fica sem palavras para a jornalista, eu desabei”, contou à Quem. 

No filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, o destino do personagem Armando (Wagner Moura), que usa o codinome Marcelo, não é mostrado diretamente em cena. O público descobre a morte do protagonista por meio de um recorte de jornal encontrado por pesquisadoras no futuro.

A notícia informa que ele foi morto a tiros no Recife, aos 43 anos. A produção apresenta ainda uma fotografia do corpo baleado no pátio de um edifício.

No registro, o caso é tratado pela polícia como “queima de arquivo”, enquanto o personagem também é acusado de corrupção, o que é descrito como uma “segunda morte”, relacionada à destruição de sua memória e reputação.

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