Ex-BBB e apresentadora critica Lamborghini parado em duas vagas; dono justifica

A mensagem é direta: "Tua Lamborghini dá direito a duas vagas?". O puxão de orelha foi compartilhado pela Ex-BBB e apresentadora da Globo Ana Clara, via rede social. A foto com o bilhete viralizou na internet e muitos internautas criticaram a ação. Veja!

O dono do veículo avaliado em R$ 3 milhões é Suriel Ports, conhecido na internet por investimentos e alcançar o primeiro milhão com um pouco mais de 20 anos. Ao se identificar como o dono do esportivo, ele publicou texto e vídeo sobre o assunto.

"Estava em um shopping famoso do Rio de Janeiro e estacionei a minha Lamborghini em duas vagas, pois essa época do ano causa muita correria e desatenção e muitos motoristas abrem suas portas com descuido, podendo causar dano no carro ao lado. Imagina em uma Lamborghini de R$ 3 milhões", diz Suriel.

VEJA MAIS

Mas, afinal, estacionar em duas vagas em locais privados gera multa?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), espaços privados também pode gerar multa, como condomínios, shoppings e estacionamentos, por ser uma lei Federal. Porém, quase sempre só é válido em casos de paradas em áreas reservada para idosos e PCDs.

O Detran de São Paulo também se pronunciou. Veja!