Evelyn Regly nega rumores de traição envolvendo Boca Rosa: 'Não teve ela na cama com meu marido'

Influenciadora contou em podcast que nunca houve traição ou briga física entre as duas

O Liberal

A influenciadora e youtuber Evelyn Regly voltou a comentar sobre os boatos de rivalidade com Bianca Andrade, no episódio mais recente do podcast "Vacacast", que ela apresenta. Durante anos, a relação das duas foi marcada por especulações envolvendo suposta traição e agressão, rumores que Evelyn nega.

Durante a conversa, Evelyn destacou que as histórias ganharam proporções exageradas. “Especularam a nossa briga a vida inteira, tudo, que pegaram ela com meu marido, que eu dei na cara dela, que não sei o que, que foi isso, que foi aquilo. Especularam a vida inteira”, afirmou. Confira:

Ela também lembrou que, quando decidiram falar abertamente sobre o tema, muitas pessoas continuaram desconfiando. “Certo dia passou, a gente fez um podcast junto e contamos que não tinha nada demais. E as pessoas não acreditavam porque era isso? Era isso! As pessoas não acreditavam. É, foi isso. Óbvio que foi”, disse.

A  influenciadora reforçou que não houve um episódio concreto que justificasse os rumores de briga. “A gente já falou que foi um conjuntinho de coisas, mas, tipo assim, não teve um motivo. Não teve nada. Não teve ela na cama com meu marido. Não teve isso. Não teve”, concluiu.

