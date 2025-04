Evandro Malandro, intérprete da Grande Rio, vive momentos especiais em terreiro do Guamá

O Terreiro de Mina Dois Irmãos, da mãe ialorixá Eloísa de Badé, que foi objeto de estudo e esteve presente no desfile da Grande Rio, relembrou momentos vividos por Evandro Malandro, intérprete da agremiação, no local.

Localizado no bairro do Guamá, o templo afro-religioso tem 135 anos e é o terreiro mais antigo em funcionamento no Pará.

No perfil oficial do espaço no Instagram, em colaboração com os perfis de Evandro Malandro e de mãe Eloísa, foi relembrada a última visita do artista ao terreiro. Na postagem, desta segunda-feira (31), o intérprete recebeu uma roupa simbólica para a casa e ainda tocou o tambor representativo para a afro-religião.

“Após os desfiles grandiosos das escolas de samba do Rio de Janeiro, tivemos a alegria de receber Evandro Malandro em nosso Terreiro de Mina Dois Irmãos. Com carinho e respeito, mãe Eloísa de Badé o presenteou com este lindo conjunto, um símbolo de conexão com nossa casa e nossa tradição. Evandro tocou nosso tambor, sua presença trouxe boas energias e fortaleceu nossos laços. Aqui, ele sempre terá um lugar especial, pois esta também é sua terra. Agradecemos imensamente a visita e desejamos muito axé em sua caminhada! Que sua voz continue encantando e emocionando como intérprete da Acadêmicos da Grande Rio. Seu talento é grandioso e seu trabalho, admirável. Axé, Evandro Malandro! Nossa casa estará sempre de portas abertas para você”, dizia a legenda da postagem.

Após o desfile da Grande Rio, ocorrido no início de março, Evandro Malandro veio para o Carnaval de Belém, onde foi o puxador da Deixa Falar. Além disso, ele aproveitou alguns momentos na capital paraense.

Além dele, estiveram no terreiro Paolla Oliveira, Mestre Fafá e demais membros da agremiação de Caxias.