‘Estou segurando a onda’, diz Lore Improta sobre evitar sexo durante gravidez

Lore Improta, casada e grávida do cantor Léo Santana, revelou que tem evitado fazer sexo na reta final da gestação da pequena Liz. As informações são do UOL.

Em uma série de stories, publicados no último domingo (12), a dançarina afirmou aos seguidores que anda bastante cansada e tem medo que ato sexual induza o nascimento precoce da filha.

"Estou cansada demais nesta reta final e fico com medo dela nascer. Léo que lute", brincou, respondendo a caixinha em seu Instagram.

A resposta da influenciadora gerou um burburinho nas redes sociais. Ela novamente voltou aos stories para dar mais explicações sobre o assunto.

"Vocês estão falando que é bom namorar e que ajuda no parto. 'Sua médica não falou?' Falaram e falam toda hora, mas não quero que a Liz nasça agora. Quero que o quarto dela esteja pronto. Olha aqui as tralhas. Então estou segurando a onda. Quando estiver tudo pronto, aí eu namoro", reafirmou.