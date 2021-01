Lore Improta exibe corpo com celulites e estrias: 'Me amo com elas'

Lore Improta comentou sobre seu corpo após alguns fãs se chocarem com o fato da dançarina ter celulites e estrias. “Essas são na perna e me amo com elas”, disse a namorada de Léo Santana.

Tudo começou quando uma admiradora específica afirmou estar aliviada ao ver uma foto da famosa sem edição. "Estou aliviada e cada vez mais feliz com meu corpo, pois vejo hoje que mulheres lindas como a Lore Improta também tem estrias. Obrigada por não colocar filtro na foto", escreveu a pessoa nos comentários.

Em resposta, Lore comentou que se sente bem com as marcas pelo seu corpo. "Estou vendo muitos comentários assim. Minha gente, eu sou normal. Tenho muitas estrias e celulites também", disse, mostrando algumas de suas estrias.