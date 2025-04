Estilista do Amazonas entrega peça autoral a Angelina Jolie durante visita ao Brasil

A atriz Angelina Jolie se encontrou, no último sábado (05/07), com o estilista amazonense Maurício Duarte durante uma visita à ONG Aya Earth, em São Paulo. A atriz está no Brasil cumprindo compromissos relacionados à sua atuação em causas humanitárias e ativistas.

Durante o encontro, Maurício teve a oportunidade de apresentar pessoalmente seu trabalho à artista norte-americana. Conhecido por suas criações que exaltam a ancestralidade e a força feminina, o estilista utiliza silhuetas que expressam brasilidade com recortes e sobreposições em tecidos leves.

Como forma de agradecimento e celebração, Jolie recebeu de presente uma faixa arumã confeccionada por Maurício em parceria com a Cestarias Indígenas Curipaco.

Em publicação nas redes sociais, o estilista descreveu o momento como especial. “Tive a honra de apresentar o meu trabalho a @angelinajolie, um trabalho feito por muitas mãos, com muito amor e afeto!”, disse na legenda.

Ele ainda destacou a importância de acreditar nos sonhos e valorizou a parceria com mulheres da floresta que transformam saberes ancestrais em arte. “São em momentos como o de hoje que reforço a importância de acreditarmos nas nossas ideias e nos nossos sonhos”, disse.