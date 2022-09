Espiritualista do ‘BBB’ diz como Rainha Elizabeth morreu e se ela encontrou Diana no além

Monica Buonfiglio, que é astróloga, angelóloga e espiritualista, viralizou nas redes sociais após comentar sobre a morte da Rainha Elizabeth II, falecida aos 96 anos em 8 de setembro. Em seu canal do Youtube, Monica revelou detalhes do mapa astral que fez da monarca e comentou sobre um possível encontro de Elizabeth com a ex-nora, Diana, no além. Entenda:

VEJA MAIS

Para Monica, a rainha sabia que a morte se aproximava. Esse foi o motivo para ela ter pedido para ser levada a Balmoral, o castelo na Escócia onde passou parte da infância. Devido o Palácio de Buckingham não ter divulgado a causa da morte de Elizabeth, inúmeras especulações surgiram sobre o assunto. A espiritualista conta o que teria sido a causa do falecimento.

“Foi uma parada cardiorrespiratória. Ela basicamente morreu por velhice. O coração parando de bater”, diz. A astróloga também conta ter detectado no mapa aquele que teria sido o último desejo verbalizado pela rainha: “ela deu a entender que não queria reanimação. Na minha opinião, ela passa mal, prestes a desencarnar, e diz para não reanimá-la”.

A morte da rainha

Segundo Monica, a maneira pacífica como Elizabeth partiu já estaria pré-determinada. “Toda pessoa que tem Virgem na Casa 8, como a rainha e eu temos, morre de velhice. Na grande maioria das vezes, morre em casa”, afirma. Para ela, a monarca não sofreu nem sentiu medo nos momentos finais. “Vi Marte na Casa 3. Ela até fica feliz, entendendo a situação e se entregando à morte”, declara.

VEJA MAIS

Quando chegou no além

Ainda de acordo com as indicações astrológicas, Elizabeth foi recebida no plano astral pelo marido, o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021, aos 99 anos. Além do amado, ela teria encontrado o pai, rei George VI, falecido em fevereiro de 1962, mas não conseguiu contato com a mãe, que também se chamava Elizabeth, morta em março de 2002.

VEJA MAIS

Encntro com Diana

Durante o vídeo, Monica diz que foi questionada muitas vezes sobre o suposto encontro da rainha com Diana, no além. Lady Di morreu vítima de um acidente de carro em agosto de 1997, aos 36 anos. As duas tiveram muitos conflitos e a monarca foi vista como vilã por não ter apoiado a princesa em seu casamento com Charles.

“Vi muito meme da Diana no céu recebendo a rainha e sendo descortês. A Lady Di está na Casa 5, que é a Casa dos amigos, de mãe e filha, e Marte está na Casa 3. Então, se a gente acreditar que a rainha reencontrou a Diana, elas se entenderam bem”, afirma Monica.

Quem é Mônica Buonfiglio?

A espiritualista Mônica Buonfiglio ficou conhecida em abril deste ano após internautas recuperarem um vídeo dela, de janeiro, com previsões sobre o ‘BBB 22’. A astróloga disse ter visto alguém do programa se ferir gravemente na cabeça, como ocorreu com Rodrigo Mussi pouco depois de ser eliminado. Também previu participantes com covid, assim como aconteceu com Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada ainda na fase de confinamento antes da estreia do reality.

Confira o vídeo completo:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)