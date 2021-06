Erika Januza é a nova rainha de bateria da Viradouro. A atriz fará sua estreia no posto na atual campeã do carnaval carioca. Seu nome será anunciado numa live que será promovida pela escola de Niterói nesta terça-feira, dia 29. A transmissão acontecerá nos canais oficiais da agremiação (YouTube, Facebook e Instagram). Erika entra no lugar de Raíssa Machado, que ficou sete anos como rainha.

“Não sei se consigo nem explicar direito o que tá se passando dentro de mim. Sempre fui muito ligada afetivamente ao Carnaval. Assistia aos desfiles da Sapucaí pela televisão desde menina. Virava noites sambando em frente à TV. Quando recebi contato de uma pessoa da escola me falando sobre a possibilidade de surgir um convite pra Viradouro, achei que era trote, e perguntei se era sério. Em seguida, o presidente de honra Marcelo Calil me ligou. Aí, sim, comecei a acreditar. Ele me falou sobre o propósito da escola e fez o convite. Fiquei meio paralisada, ao mesmo tempo explodindo de alegria, e aceitei. Depois da conversa, fiquei pulando, gritando e chorando em casa sozinha”, recorda, emocionada.

Erika está ansiosa para o primeiro encontro com os ritmistas na quadra, em Niterói: “O momento que todos nós estamos vivendo é muito delicado e triste. Tô ansiosa pra chegar o dia de estar com toda a bateria, mas isso só vai acontecer num momento seguro. Até lá, vou ficar sonhando com esse dia. Garanto que a criança que se divertia e sambava em frente à TV está vivíssima! Mas será tudo no tempo certo. Deus é sempre muito bom comigo. E esse foi mais um presente”, disse.

“Agradeço muito a confiança e o carinho dos presidentes Marcelo e Marcelinho Calil. Darei o meu melhor pela oportunidade, pelo meu amor ao Carnaval, pela escola, e pelos ritmistas que fazem arrepiar. E estar com eles, com Zé Paulo Sierra cantando, e ao lado do mestre Ciça... , nem sei como vou conter a emoção. Espero que a comunidade esteja comigo, pois já estou com ela. E louca pra viver isso ao vivo. Já tô aqui chorando, só de imaginar. Conte comigo, Viradouro!”, completou.