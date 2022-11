Erasmo Carlos morreu: entenda de onde surgiu o apelido 'Tremendão'

Após a notícia da morte do cantor e compositor Erasmo Carlos pegar muitos fãs, amigos e artistas de surpresa, durante a tarde de terça-feira (22), a origem do apelido "Tremendão", atribuído a lenda da música brasileira, passou a ser questionada por muitos internautas. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou as duas versões do surgimento do nome carinhoso dado ao astro, confira.

Como surgiu o apelido "Tremendão" de Erasmo Carlos?

Existem duas versões para o apelido atribuído ao cantor: uma delas é baseada na paixão do artista por Elvis Presley e confirmada pelo próprio. A inspiração na lenda do rock fez o autor de "Gatinha Manhosa" fazer uma performance com um estilo estilo visual mais arrojado durante um programa da Jovem Guarda, em 1965. O sucesso do look foi tanto que Erasmo decidiu apostar em uma marca de roupas como o nome "Tremendão".

No entanto, muitos admiradores alegam que o apelido não pegou apenas pela grife, mas sim pela "tremenda simpatia" que o artista tratava seus fãs, amigos e profissionais, simpatia essa que durou toda a sua carreira.

