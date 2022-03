Entenda por que influencer acusa Danilo Gentili e Fábio Porchat de 'pedolia’

Danilo Gentili e Fábio Porchat estão sendo criticados na web e acusados de fazer “apologia à pedofilia”, após um filme de Gentili, "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", ter entrado, recentemente, no católogo da Netflix. Isso porque o personagem de Porchat aparece pedindo que duas crianças façam um ato sexual nele.

Na cena, Fábio Porchat, que interpreta Cristiano, aparece pedindo que os dois meninos coloquem a mão no órgão genital e o satisfaçam. "Vocês batem uma punhet* para o tio", segure. Veja a cena criticada:

Os internautas levaram a polêmica no Twitter e utilizaram a hastag “PedofiliaNaNetflix”, que ficou entre um dos assuntos mais comentados. Ainda na noite de domingo (13), Gentili falou sobre desagradar "falsos moralistas". “Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo :)”.

Até o momento, Fábio Porchat ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Entenda a polêmica

O trecho do vídeo em que Porchat e Gentili estão sendo acusados de "apologiar à pedofilia" começou a viralizar no sábado (12), quando a influencer digital Mariana Lima, alertou pais sobre o filme. Em uma publicação feita no Instagram, ela afirmou que estava indignada com a "banalização do abuso sexual".

"Eu não consigo acreditar como algo assim (abuso infantil) pode ser tratado com desenhinhos, como preconceito, como algo normal (essas mesmas palavras foram usadas no filme!). Filme com grande produção e grandes atores. Quantas crianças já não assistiram essa grande m****???", escreveu.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)