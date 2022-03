Influencer denuncia filme brasileiro que faz piada com pedofilia

A influenciadora digital e intérprete de Libras Mariana Lima fez um alerta aos pais e responsáveis sobre o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, que está disponível na Netflix. Em seu Instagram, Mariana divulgou um trecho da produção, que é baseada em um livro homônimo escrito pelo apresentador Danilo Gentili, que mostra o personagem de Fábio Porchat tentando abusar sexualmente de dois adolescentes.

Mariana se mostrou indignada com o que chamou de “banalização” do abuso sexual de menores. "Eu não consigo acreditar como algo assim (abuso infantil) pode ser tratado com desenhinhos, como preconceito, como algo normal (essas mesmas palavras foram usadas no filme!). Filme com grande produção e 'grandes' atores. Quantas crianças já não assistiram essa grande m****???", desabafou a influenciadora.