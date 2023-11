Empresário é vaiado após dar bronca em Tom Cavalcante por piadas com igrejas

O empresário Assunção de Castro foi vaiado após tentar dar uma “lição de moral” em Tom Cavalcante, após o fim de um show humorístico do comediante, em Juazeiro, na Bahia, no último domingo (12). O vídeo do momento em que o homem chama atenção de Tom viralizou nas redes sociais, divertindo os internautas.

Tudo começou quando o comediante estava se despedindo do público e Assunção de Castro opinou sobre o espetáculo. “Eu queria dizer que esse artista é um artista completo. E queria, hoje, diante do nosso povo, da minha querida Juazeiro, dizer a esse belo artista que você pode se tornar maior ainda com o conselho que vou te dar, cara. De coração, não toque nas igrejas”, disse o empresário.

Sem perder a deixa, Tom Cavalcante pegou o microfone de volta e disse: “Quando eu toco nas igrejas é para aclarar e despertar no público a consciência crítica de que tem muito pastor e muito padre pedófilo”.

A fala do humorista fez com que o público aplaudisse a reação de Tom e vaiasse o empresário, que fez o sinal de “não” com o braço levantado.