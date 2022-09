Eliezer rebate críticas após afirmar que não vai morar com Viih Tube durante gravidez

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais no domingo (25) para rebater as críticas que vem recebendo após afirmar que não pretende morar com Viih Tube por enquanto. O casal anunciou recentemente que espera o primeiro filho da relação.

Tudo começou quando alguns internautas pegaram um trecho de uma entrevista de Eliezer ao Gshow. Lá, o influenciador explicou que não irá morar com a namorada no momento. "Por enquanto, cada um tem o seu apartamento. Na verdade, vou falar uma frase dela: ela tem duas casas e eu tenho uma, ainda. Ela passa uns dias aqui em casa, eu passo uns dias na casa dela. O importante é sempre estarmos juntos. Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar pra casa dela, nem ela pra minha”, disse ele.

Com a fala, Eliezer virou um dos assuntos mais comentados do Twitter e foi repostado pela campeã do "MasterChef Brasil", Isabella Scherer. "Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não", escreveu ela. O comentário também virou piada entre os internautas, que passaram a afirmar que Eliezer seria "pai EAD", ou seja, pai a distância. Confira:

Com a repercussão negativa, o ex-BBB explicou o que quis dizer na entrevista e pediu para que todos lessem a matéria completa. "A matéria fala sobre o nosso PRESENTE e não daqui há 9 meses. Somos muito claros quando usamos "por enquanto" na resposta. Mas é aquilo neh, por aqui xingar é muito mais legal e dá mais like e engajamento", disse ele no Twitter. Veja:

Eliezer se defende após críticas. (Foto: Reprodução)

Casal pretende morar junto no futuro

Já Viih Tube saiu em defesa do namorado e reiterou que os dois pretendem morar juntos no futuro, mas enquanto o bebê ainda está na barriga, o relacionamento continua o mesmo. "Ele nunca descartou a possibilidade de morarmos juntos como tem sites e pessoas falando. Por agora, neste momento, enquanto bebê ainda está na barriga, nosso namoro continua o mesmo", disse a influenciadora, afirmando que o casal pretende comprar uma casa no futuro para "construir um lar juntos".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)