‘É errado criticar o corpo de alguém’, diz Vin Diesel sobre comentários à 'barriga saliente'

O ator Vin Diesel, astro da franquia “Velozes e Furiosos”, foi clicado durante as férias com a namorada e alguns amigos na Itália. Mas o que chamou atenção dos fãs, acostumados a vê-lo interpretar o personagem Dominc Toretto, foi a forma física e a barriga um tanto quanto "saliente”.

Aos 54 anos, o ator já foi questionado ou criticado outras vezes sobre seu físico quando flagrado em momentos de relax fora das telinhas. Desta vez, os fãs levantaram várias hipóteses sobre o caso e chegaram a afirmar que ele usa dublês e efeitos especiais no corpo durante os filmes.

Mas, Vin Diesel parece já estar acostumado com as cobranças e disse que os comentários negativos não o afetam. “Eu não me importo, de verdade. Não estou tentando estar em ótima forma o tempo todo. Estou tentando dominar meu ofício de fazer filmes. O que eu acho é que é errado envergonhar o corpo de alguém. Esses haters cometem todos os tipos de atrocidades na Internet”, declarou o ator.