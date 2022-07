Documentário sobre assassinato de Daniella Perez ganha primeiro trailer; veja

A HBO divulgou, no seu canal do Youtube, o primeiro trailer da série documental que abordará o assassinato de Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez. "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez" contará com cinco episódios e estará disponível a partir do dia 21 de julho deste ano.

A série, dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, abordará o crime contra a atriz e dançarina Daniella Perez e mostrará depoimentos de sua mãe Glória Perez e de conhecidos da jovem, como Claudia Raia, Glória Maria, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Eri Johnson e seu viúvo Raul Gazolla. Confira o trailer:

RELEMBRE O CASO

O crime ocorreu em dezembro de 1992, durante a saída da jovem dos estúdios de gravação da novela “De corpo e alma”, onde era protagonista. Aos 22 anos, Daniella Perez foi morta com múltiplas tesouradas pelo ator Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela, que planejou e executou o crime junto da esposa Paula Thomaz.

Guilherme de Pádua e Daniella Perez durante gravação da novela "De corpo e alma" (Reprodução / Agência O Globo)

O motivo do assassinato teria sido a redução das cenas protagonizadas por Guilherme na novela. De acordo com as investigações, o ator estaria pressionando Daniella para que a moça pedisse à mãe e escritora da novela, Glória Perez, que aumentasse a participação do rapaz na trama.

O ator confessou o crime após ter ido ao velório da vítima e foi condenado a 19 anos de prisão. Sua esposa Paula recebeu a pena de 18 anos. Ambos saíram da prisão em 1999.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)