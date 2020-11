Divórcio de Tom Veiga ia sair na quinta; intérprete de Louro José queria se casar novamente com a ex

O divórcio de Tom Veiga com a terceira mulher, Cybelle Hermínio Costa, de quem ele se separou em setembro, após oito meses de casamento, estava previsto para sair na próxima quinta-feira, 5 de outubro. O intérprete do Louro José queria se separar para se casar com Alessandra Veiga, sua segunda mulher e mãe dos seus dois filhos caçulas. Eles se separaram em 2018, após 14 anos juntos, e reataram em maio, a pedido do próprio Tom, que ainda estava oficialmente casado com Cybelle.

Na última quarta-feira, o programa "A tarde é sua", divulgou uma entrevista que teve com Alessandra, confirmando a história. Ela, que mora nos EUA, contou que, antes da morte de Tom, tinha planos de vir ao Brasil nesta quarta-feira e que os dois pretendiam se casar novamente até o fim do ano. Eles ficariam morando no Rio e em janeiro iriam juntos para Orlando, onde ela vive com os filhos.

Como não houve assinatura do divórcio, Cybelle é a viúva de Tom. Alessandra foi a segunda mulher dele. Em 2016, ele chegou a fazer uma tatuagem com o rosto dela, de tão apaixonados que estavam. “Agora não tenho mais o que resolver aí (no Brasil)”, disse ela em áudio enviado ao programa "A tarde é sua".