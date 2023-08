Diretor de peça teatral alega que família de Paulo Gustavo falsificou documentos

Everton Carvalho, diretor responsável pela montagem teatral intitulada "Arte é Resistência", trouxe à tona nesta sexta-feira (18) alegações de que a família do renomado humorista Paulo Gustavo teria empregado documentos falsificados para impor o cancelamento da apresentação. O espetáculo, originalmente planejado como uma homenagem ao saudoso comediante, estava programado para estrear em Goiânia (GO) no próximo sábado. A obra contava com a participação de Kauan Quadros, reconhecido por sua atuação como cover de Paulo Gustavo e igualmente marcado por contendas legais com a família do artista, que resultaram na proibição de suas interpretações de personagens renomados, como a "Dona Hermínia".

“Os advogados chegaram com a liminar, pedindo o cancelamento. Mas vimos que o documento estava rasurado, que tinham passado Liquid Paper e que no nome da peça estava escrito ‘Tributo a Paulo Gustavo’, sendo que o nome da montagem é outro. Estão usando o mesmo documento nos teatros, que acabam cedendo. Todos os teatros recebem a mesma coisa”, esclareceu Everton Carvalho, o diretor artístico e de produção da peça. “Nós seguimos tudo que foi pedido, exatamente tudo. Não existe nada que interfira a realização do espetáculo. Estão replicando essa liminar rasurada, ou seja, um documento que é falso. Isso é crime! O objetivo é interferir rapidamente”, adicionou.

Segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, Kauan Quadros foi anteriormente alvo de um processo no valor de R$ 100 mil, com multas diárias estipuladas, a fim de que ele não faça mais referências aos papéis desempenhados pelo ator. Adicionalmente, ele foi intimado a remover todos os vídeos nos quais ele interpreta a mãe de Marcelina de suas redes sociais. A ordem judicial foi prontamente atendida.

Com o propósito de mitigar os impactos sobre a peça, a qual já sofreu diversos adiamentos em virtude de ordens judiciais emitidas por Thales Bretas, viúvo do artista, a equipe de Kauan teve que adaptar o roteiro. Agora, ao invés de focar exclusivamente em uma homenagem a Paulo Gustavo, a apresentação mencionará todos os artistas que realizam imitações de seus ídolos.

Em entrevista ao jornal Metrópole, Kauan afirmou que ficou surpreso com a atitude de Thales Bretas e que essa seria "lamentável. Quando questionado se tentou contatar Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, para discutir o impedimento da homenagem ao ator, Kauan afirmou que ainda não teve oportunidade. "Até o momento, ninguém da família respondeu às minhas tentativas de contato", compartilhou.

O artista também mencionou que sua equipe jurídica está empenhada em reverter a situação. “Os meus advogados estão colaborando com as liminares e todo corpo jurídico do Thales, mas sem sucesso. Infelizmente, estou sendo surpreendido por muitos pedidos de cancelamentos das minhas redes e apresentações. Em menos de um mês fomos impedidos de realizar a estreia do espetáculo por duas vezes seguidas”, revelou.