Lei Paulo Gustavo: governo autoriza repasse de R$ 3,8 bi a estados e municípios

O decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura e repassa R$ 3,8 bilhões a estados e municípios para financiar projetos culturais foi assinado nesta quinta-feira, 11, pelo presidente Lula (PT).

O presidente assinou o documento durante uma cerimônia em salvador (BA), junto com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Lei

A Lei Paulo Gustavo foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2022, mas o então presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou a proposta. Em seguida, parlamentares derrubaram o veto presidencial e a lei foi aprovada, mas ainda precisava ser regulamentada para passar a vigorar.

Homenagem

A proposta foi batizada com o nome de Paulo Gustavo para homenagear o ator, humorista e um dos artistas mais populares do país que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19, aos 42 anos, no Rio de Janeiro.

Do total de R$ 3,8 bilhões, provenientes do superávit do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e de outras fontes de receita vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura (FNC), R$ 2 bilhões serão destinados a estados e R$ 1,8 bilhão, a municípios.

Segundo o Ministério da Cultura, os recursos serão repassados após os gestores locais apresentarem planos de ação que deverão ser analisados e aprovados pelo governo para que o dinheiro seja liberado.