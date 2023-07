Dona Dea Lúcia beija na boca Cauã Reymond e Maicon Rodrigues

A mãe do humorista Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, fez a alegria de muita gente no Domingão com Huck, da Globo, com o quadro Varanda da Déa. Ela apareceu distribuindo selinhos nos corredores dos estúdios da TV Globo. Dona Déa beijou os atores Cauã Reymond e Maicon Rodrigues.

Em um carrinho dos estúdios Globo, Déa beijou o ator Maicon. Depois o segundo selinho em Cauã. O galã até chegou a brincar. “Rolou um beijo a três!”, brincou. Dona Déa elogiou os bonitões. “Eles são uns amores! A gente vê na internet coisa pior, eu dei um beijo de selinho e você está reclamando!”, respondeu.

Huck disse que Cauã tocou no cabelo dela, que é algo que ela não gosta. “Cauã é sem vergonha! Botou a mão no meu cabelo, depois eu beijei o outro. Ele é lindinho, vamos combinar, é mais bonito que o Cauã até!”, afirmou.