Dias antes de cirurgia, Fábio Arruda revelou nas redes problema grave no coração; entenda

O consultor de etiqueta Fábio Arruda faleceu neste sábado, aos 54 anos. Dias antes, Fábio havia revelado em suas redes sociais que, durante um check-up, descobriu que estava com uma artéria 90% obstruída e que precisaria realizar uma cirurgia de emergência. Segundo informações da revista Quem, após realizar um cateterismo três dias antes, Arruda foi encontrado sem vida em sua casa pela funcionária.

VEJA MAIS

Em sua última publicação, Arruda incentivou seus seguidores a cuidarem da saúde do coração. "Setembro é o mês de prevenção das doenças do coração (...). Tô cuidando do meu coração, cuida do seu também", escreveu.

Fábio Arruda se destacou na mídia como especialista em etiqueta, comportamento e estilo de vida, sendo presença constante em programas de televisão como o “Mais Você”, da Rede Globo, e o reality show “A Fazenda”, na Record TV. Ele também é autor de diversos livros sobre boas maneiras, entre eles “À Mesa com Fábio Arruda” e “Etiqueta sem Frescura”, que se popularizaram por desmistificar o tema com um toque de humor e acessibilidade.

O falecimento do consultor foi lamentado por amigos e fãs, incluindo a apresentadora Adriane Galisteu, que expressou sua tristeza na última postagem de Arruda. Sua carreira e legado como referência de etiqueta no Brasil permanecerão na memória de muitos que acompanharam sua trajetória.