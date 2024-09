Fábio Arruda, apresentador e consultor de etiqueta, morre aos 54 anos

O consultor de etiqueta e apresentador de TV Fábio Arruda morreu na tarde deste sábado (7/09) em sua residência, aos 54 anos. Há três dias, ele havia passado por um procedimento de cateterismo. A confirmação da morte foi feita pela Polícia Civil de São Paulo ao Portal Leo Dias. A suspeita é que Arruda tenha sofrido um infarto.

Segundo o relatório policial, ele foi encontrado já sem vida pela empregada, caído no andar superior da casa. Não foram identificadas lesões corporais, e o caso foi registrado como "morte natural". Arruda teria se abaixado para pegar algo no frigobar e caiu.

Fábio Arruda ganhou notoriedade após sua participação no Programa do Jô em 2008. Posteriormente, ele participou da primeira edição de "A Fazenda" e firmou um contrato com a Record, onde obteve sucesso com seus programas de etiqueta.