Despedida? Veja quem é a apresentadora que substituirá Ana Maria Braga

A Rede Globo planeja muitas mudanças nos seus programas. Entre as mais polêmicas e comentadas estão as possíveis substituições de algumas apresentadoras das atrações matinais. Uma delas, que há alguns meses circula na emissora, é a saída de Ana Maria Braga, do “Mais Você”, que já até teria uma nova apresentadora como a “favorita” para comandar o programa. Veja quem é a apresentadora que substituirá Ana Maria Braga:

Ana Maria está há 22 anos no ar, nas manhãs da Globo. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, a apresentadora pode sair do “Mais Você” em breve. A pessoa mais cotada para assumir o lugar de Ana seria Sandra Annenberg, que renovou contrato por mais quatro anos com a Rede Globo e deve migrar para o Entretenimento, a partir do segundo semestre de 2022.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)