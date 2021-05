Ana Maria Braga se estressa com sua equipe e solta palavrão ao vivo

Na manhã desta quinta-feira (20), durante uma entrevista presencial com o cantor Wesley Safadão, a apresentadora Ana Maria Braga do 'Mais Você' causou um climão ao soltar um palavrão ao vivo. "Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio, cara...?!", reclamou Ana.

A Ana Maria Braga 100% full pistola “cadê o som do estúdio, caralho?” Kkkkkkkkk #maisvoce pic.twitter.com/jtgrgxPiB9 — júnio (@eduaardojunio) May 20, 2021

Durante o momento, a apresentadora recorreu ao intervalo comercial e não comentou nada sobre o áudio vazado com o palavrão.

Ana Maria se emocionou durante o encontro presencial com Safadão já que o último convidado que recebeu em seu estúdio foi o ex-bbb Victor Hugo em março de 2021. Ela apresentava o programa normalmente no Rio de Janeiro quando teve a suspensão devido a pandemia do novo coronavírus.