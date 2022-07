Deolane Bezerra solta o verbo sobre desavença com Flay: ‘Cara feia’

Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, resolver dar detalhes sobre desavença que teve com a participante do “BBB 20”, Flayslane. Nesta segunda-feira (18), durante entrevista ao “PocCast“, a advogada contou que não gostou de Flay quando a conheceu. Atualmente, as duas são amigas.

A cantora de “Meu Menino” explicou que o “ranço” começou logo no dia em que elas se conheceram: “Eu achava que ela me olhava de cara feia”, disparou.

“Uma vez a gente estava fazendo uma presença em uma loja de Fortaleza. Eu, ela, Carlinhos Maia, um monte de gente. Aí alguém chamou ela de influencer. Aí ela, do meu lado, falou: ‘eu não sou influencer, eu sou cantora’. Eu pensei que ela estava querendo tirar com a gente. Fiquei quieta, muda estava e fiquei“, contou, em entrevista a Lucas Guedez e Álvaro Xaro.

Foi só na “Farofa da Gkay” que as artistas se entenderam. Isso depois de Flay fazer amizade com Dayanne Bezerra, irmã da advogada. Em seguida, enquanto conversavam, Flay comentou que achava que Deolane não gostava dela. “A Dayanne falou: ‘pois é, ela pensa a mesma coisa que você’. Ai ela levou a Flay até mim e pronto. Hoje somos c* e cueca”, disse.